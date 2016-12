Ein sehr seltenes, aber erfreuliches Bild gab es am 9. Dezember im Hotel Sole-Felsen-Bad: Während unzählige Beschäftigte des Bezirkes den Fenstertag anderweitig nutzten, zerbrachen sich regional führende Politiker und Touristiker beim „Runden Tisch“ der Gmünder NÖN fast zwei Stunden lang die Köpfe über die Gegenwart und mögliche Wege in die Zukunft des Tourismus-Bezirkes Gmünd.

Das Erfreuliche daran? Wird in vielen Fällen erst dann diskutiert, wenn der Karren längst verfahren und es zu spät für Veränderungen ist, wurde diesmal ein historischer Höchststand zum Anlass für die Diskussion genutzt – und zwanglos darüber gegrübelt, wie etwas Funktionierendes noch besser werden kann.

Besonders in den Bereichen Rad-, Mountainbike- oder Golfsport werden solche Potenziale bei uns noch gesehen, zugleich könne das bereits Vorhandene besser vermittelt werden. Die steigende Beliebtheit des Bezirkes als Ausflugs-, Erholungs- und Tourismusregion könnte zu noch mehr Wertschöpfung vor Ort umgemünzt werden – und so wichtige Arbeitsplätze schaffen. Mögliche Wege dazu wurden aufgezeigt. Der beste Zeitpunkt, sich an die Umsetzung zu machen, ist jetzt.