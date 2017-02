Mit einer zurückgetretenen Langzeit-Gemeinderätin, Debatten über ein großes Asylhaus und einer anonymen Mobbing-Anzeige bei der (dafür eigentlich nicht zuständigen) Bezirkshauptmannschaft hat der Amaliendorfer Bürgermeister und Amtsleiter Gerald Schindl derzeit allerhand um die Ohren.

Auch wenn Zusammenhänge zwischen diesen Punkten von allen bestritten werden und die zurückgetretene SPÖ-Gemeinderätin Königseder ganz sicher nicht der Typ für ein anonymes Schreiben ist: Teils schwer vereinbare Unstimmigkeiten zwischen ihr und dem SPÖ-Bürgermeister gab es, auch zu Flüchtlingen. Sie spricht sich dafür aus, Flüchtlingen zuerst die Hand zu reichen und nicht gleich die Peitsche anzudrohen. Schindl sieht männliche Single-Flüchtlinge als potenzielle Bedrohung, er spricht in ihrem Zusammenhang nicht über Bemühungen um Integration, sondern um Polizeischutz.

Die Freiheitlichen, in der Sache traditionelle Themenführer, freut die zunehmende Bestätigung nicht nur von ÖVP, sondern auch SPÖ. Damit können sie bei den nächsten Wahlen hausieren gehen. In Amaliendorf sind sie jetzt schon so stark wie sonst nirgendwo im Bezirk.