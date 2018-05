Die Gasometer mit Wohnungen, hippen Shopping- und Eventbereichen in Wien sind ein schillerndes Beispiel dafür, wie vermeintliche „Industrieleichen“ zum Leben erweckt und sinnvoll neu genutzt werden können. International wird unter anderem in alten Hansestädten der Wert verlassener großvolumiger Speichergebäude erkannt, sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als modern aufgepäppelter Wohnraum, beherbergen Einkaufszentren oder Hotels.

Die Magie eines alten Ortes einfangen, den Reiz des Vergangenen neu entdecken, vorhandene Gebäudesubstanz nutzen – der Trend kommt, wenn auch in abgewandelter Form, allmählich auch in Gmünd an. Richard Pils und Herbert Schlesinger haben das mit der revitalisierten „Eisenberger-Fabrik“ in der Litschauer Straße als Museumsfläche, Buchlager, Ort für Ausstellungen, Feiern und Ball-Veranstaltungen vorgemacht.

Wenn nun der Verein „Subetasch“ dem früheren Bobbin-Bürogebäude eine neue Bestimmung geben will, dann kann das ein nächster Schritt in diese Richtung sein: Punkte, wo man auch in Sachen Wohnbau ansetzen könnte, gäbe es am Bobbin-Gelände zur Genüge – und die Stadt hätte es als Eigentümerin großer Teile des Areals selbst in der Hand.