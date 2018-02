Im hektischen Alltag ist es uns vielleicht nicht immer bewusst, und dennoch muss es einmal verdeutlicht werden: Wir haben im Bezirk mit dem Sole-Felsen-Bad eines der Top-Reiseziele des Landes mit einem Hotel, das die Nummer eins Niederösterreichs im wichtigsten Internet-Bewertungsportal ist. Mit dem Moorheilbad Harbach haben wir den größten Nächtigungsbetrieb weit und breit.

Beide investieren derzeit, wie das Kurhotel Bad Großpertholz, Millionenbeträge in die Qualität – also in die Zukunft. Wir haben Elk und Leyrer+Graf, größte Betriebe im Waldviertel, die ebenfalls gerade millionenschwere Erneuerungs-Prozesse für ihre Zentralen abwickeln. Wir haben Gea-Chef Staudinger, der nun den für Schrems wichtigen Ausbau im Hotel Post vorantreibt.

Keiner dieser regionalen Leitbetriebe war bisher von radikalen Kündigungswellen betroffen, mit denen viele von Konzernen fremdgesteuerte Betriebe hier schon massive Schäden anrichteten. Heute prägen den Bezirk tief in der Region verwurzelte Betriebe, die von Menschen aus unserer Mitte geschaffen, betrieben und erneuert wurden. Das ist ein starkes Fundament, auf das wir stolz sein dürfen. – Und auf das wir, bei allen Sorgen um die Zukunft des Arbeitsmarktes, auch getrost vertrauen dürfen.