Déjà-vus hatten NÖN-Leser, die am Sonntag „NÖ heute“ oder den dazu gehörigen Beitrag auf der ORF-NÖ-Internetseite mitverfolgten: Er fasste eindrucksvoll zusammen, was die NÖN in den vergangenen Monaten bereits (exklusiv) über erfreuliche Entwicklungen in der Bezirkshauptstadt Gmünd berichtet hatte.

Über das in der Schlagzeile des Beitrags genannte Ende der Abwanderung erfuhren wir im Jänner, die im Tourismus geknackte 70.000-Nächtigungen-Marke erfreute uns im Februar, Pläne der Stadtgemeinde zur Wohnraum-Schaffung beim ÖBB-Areal heizten Spekulationen im Juni an. Die Meldung, dass der dreimillionste Gast im Sole-Felsen-Bad laut Bäderstudie eigentlich erst anno 2030 und nicht schon jetzt begrüßt werden sollte, erfreute uns nach der Berechnung in der NÖN-Redaktion im Oktober.

Es tut der gesamten Region gut, wenn neben den ohnehin bekannten Dauerproblemen auch die vielen positiven Entwicklungen der pulsierendsten Stadt des oberen Waldviertels einmal überregional vor den Vorhang geholt werden. Und uns tut die Bestätigung dafür gut, dass das Wichtigste aus der Region verlässlich zuerst aus der NÖN Gmünd zu erfahren ist.