Die Regionalsportler laufen auch am letzten Tag des Sportjahres 2016. Mit dem Waldviertler Laufcup (12 Bewerbe), dazu dem Crosscup (7) im Winter, den Gmünder Lauferlebnissen (5), dem Frauenlauf in Langschlag und letztlich dem Silvesterlauf haben die regionalen Läufer im Schnitt an jedem zweiten Wochenende die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu messen. Diese tolle Infrastruktur ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewachsen, weil es in jeder Bezirksstadt einen großen Laufklub gibt – jeder davon ist als Veranstalter aktiv und stellt eine konstante Zahl an ambitionierten Läufern.

Laufen gehört quasi zur Grundversorgung im Sport – wer gut zu Fuß ist, kann in vielen anderen Sportarten erfolgreich sein und tut sich auch im täglichen Leben leichter.

In Gmünd ist alles angerichtet für das große, abschließende Lauffest des Waldviertels im Jahr 2016. Das schöne Motto und der Aufruf zu bunten Verkleidungen wird wieder eine deutlich höhere Zahl an Teilnehmern als bei den oben genannten Bewerben ansprechen und anlocken. Es wäre wiederum ein grandioser Abschluss des Sportjahres, wenn alle Waldviertler, die Zeit und zwei gesunde Beine haben, am Gmünder Silvesterlauf beteiligen würden – und somit für einen weiteren Teilnehmer-Rekord sorgen.