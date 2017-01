Seit Monaten und Jahren ist die jenseitige Situation der Verkehrswege im Bezirk und aus dem Bezirk hinaus jener rote Faden, der sich durch die Berichterstattung der Gmünder NÖN zieht. Seit Wochen war die gefährliche Konstellation an der extrem stark befahrenen B41 zwischen Schrems und Gmünd in Kombination mit Appellen an die Entscheidungsträger, daran etwas zu ändern, das bestimmende Thema.

Nach einer Serie an Zwischenfällen war der tödliche Unfall infolge eines Überholmanövers mitten im Überholverbot am 17. Jänner der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt ist das Thema im vollen Umfang gleichermaßen an den Stammtischen, in Internet-Foren und bei Volksvertretern angekommen. Jetzt wird breit darüber diskutiert. – So traurig es ist, dass so oft erst sehr viel Schlimmes geschehen muss: Der Druck, Ergebnisse nicht nur anzukündigen, sondern auch umzusetzen ist jetzt maximal da.

Die Vergangenheit lässt sich dadurch nicht mehr ändern. Wir dürfen aber immerhin berechtigt hoffen, dass nun wirklich Bewegung in die Sache kommt – und wir eines schönen Tages mehr als nur Stückwerk sehen.