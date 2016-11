Der Sieger war der FuÃŸball!

Unterschiedlicher als die beiden Partien mit Bezirksbeteiligung in der 2. Landesliga West, können zwei Spiele kaum sein. Da triumphiert Gmünd im Derby 3:0 über fast desolate Amaliendorfer, die mit der schlechtesten Saisonleistung der euphorischen Stimmung nach dem starken Herbst einen ordentlichen Knacks verpasst haben. Und dort liefert sich Schrems mit dem Tabellenführer einen denkwürdigen Showdown, wie ihn sich ein Derby verdient hätte.

Das 5:6 in Ybbs offenbarte schonungslos die Stärken und Schwächen der Mayer-Elf, zeigte, was dem ASV auf die Spitzenplätze fehlt: eine abgebrühte Defensive. Wenn man gegen den Herbstmeister fünf Tore macht und nicht gewinnt, gibt‘s kaum mehr eine andere Erklärung. Das Abwehrproblem ist aber ohnehin bekannt.

Andererseits: Elf Tore, drei Führungswechsel, komplett offener Spielausgang und Chancen en masse auf beiden Seiten. Das ist es, was die Fans sehen wollen. Mehr Unterhaltung geht nicht! Ybbser applaudierten Schremsern, Schremser applaudierten Ybbsern. Mehr Fairness geht nicht! Dass am Ende doch einer Punkte mitnahm, während der andere leer ausging, geriet irgendwie in den Hintergrund. Der von Golfern gerne angestrengte Begriff des „Spirit of the Game“ – hier trat er bei den Kickern in Erscheinung.

Der Sieger war der Fußball!