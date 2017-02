In regelmäßigen Abständen müssen im Gmünder Bezirk auch noch so starke Bäume an besonderen Plätzen der Kraft von Motorsägen nachgeben. Der Protest von Teilen der Bevölkerung kommt verlässlich, und doch vermag er wenig auszurichten: Wird ein Kahlschlag im Vorfeld nicht kommuniziert, dann kann sich keine Verhinderungs-Bewegung organisieren.

So geschehen vor wenigen Tagen in Litschau, wo auf das sonst gern strapazierte Argument der „Gefahr im Verzug“ gar nicht zurückgegriffen wird: Bürgermeister Hirschmann rechtfertigt den Schritt ehrlich mit der Neugestaltung des Areals um die Bootsvermietung samt Hafenbar am Herrensee. Langfristig mag das tatsächlich zur praktischen und auch optischen Aufwertung beitragen, außerdem gab es offenbar nicht nur Kritik, sondern auch Zustimmung – immerhin sind wir in jenem Viertel, das aufgrund der Masse an Gehölz den Wald im Namen trägt. Dazu kommt, dass nicht zum Fällen jedes Baumes eine Volksbefragung abgehalten werden kann.

Dennoch bleibt – wie zuletzt beim Schremser „Tumulus“ – ein fahler Nachgeschmack: Bei der Vernichtung von Objekten, die Teilen der Bevölkerung wirklich wichtig sind, sollten diese nicht übergangen werden.