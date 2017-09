Vor zwei Jahren trainierte Dilan Taskin noch regelmäßig beim ASV Schrems, stand vor dem Sprung in die Frauen-Landesliga-Mannschaft. Dann klopfte Neulengbach an. Dilan wechselte. Für den ASV ein schwerer Schritt, sein größtes Talent im Frauenbereich ziehen zu lassen. Heute ist die Trauer über den Verlust einer Leistungsträgerin der Zukunft wohl dem Stolz darüber gewichen sein, was da im ASV-Nachwuchs herangewachsen ist sein. Denn aus dem Mädchen auf dem Sprung in die Landesliga ist eine türkische U17-Nationalspielerin geworden.

Dazwischen stand ein langer Weg. Mit 13 der Wechsel nach Neulengbach – inklusive Pendeln zwischen Schrems und Neulengbach. Ein Jahr später der Gang ins Nationale Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten und auch der sportliche Wechsel in die Hauptstadt. Dort zählte sie auf Anhieb zu den Fixkräften im Zweierteam des SKN St. Pölten.

Die steile Entwicklungskurve der heute 15-Jährigen zeigt, welch großes Talent sie ist. Und sie bestätigt, dass der entbehrungsreiche Weg – mit 13 weg aus der gewohnten Umgebung, mit 14 weg von Heimat und Familie –, den sie vor zwei Jahren eingeschlagen hat, für sie der richtige war. Auch dem starken Heimweh hat Dilan getrotzt. Jetzt erntet sie erstmals die Früchte der harten Arbeit.