Eines kann man der Gmünder SPÖ nicht nachsagen: dass sie die Tagespolitik für strategische Spielchen missbrauche. Sie gefällt sich fast zwei Jahre nach ihrer Degradierung zur einzigen Oppositions-Partei in der Rolle der Mitgestalterin, muckt selten bis gar nicht auf. Das treibt mitunter kuriose Blüten. Zuletzt konnte sich die SPÖ offenbar einfach nicht darüber empören, dass die seit Jahren diskutierte Straßen-Anbindung Gmünds an Zwettl in den von ÖVP-Landeschef Pröll ausgesprochenen Plänen für das Waldviertel gar nicht mehr vorkam. Also musste die ÖVP selbst protestieren. Es geht schließlich um die Region.

Jetzt die Budget-Sitzung im Gemeinderat. Hatte sich die SPÖ dabei einst heftig gegen FPÖ und auch Koalitionspartner ÖVP verteidigen müssen, so beschloss sie nun das von allen anderen aufgesetzte Budget für 2017 einstimmig mit. Kommentarlos. Gelang der ÖVP/AfG/FPÖ- Partnerschaft ein Budget, das im Gegensatz zu Budgets unter SP-Führung einfach nicht zu bemängeln oder loben ist? Haben die Genossen den Entwurf nicht intensiv genug geprüft, und deshalb wortlos zugestimmt? Wir wissen es nicht. Wir kennen nur den ewigen Wahlkampf-Schlager „Macht braucht Kontrolle“ – und können fragen: Gibt es diese Kontrolle in Gmünd noch?