Da ist immer etwas los – es ist längst bekannt, dass Sitzungen des Litschauer Gemeinderates einiges zu bieten haben: Gute Sprüche, durchaus auch Humor, aber in erster Linie regelmäßig Zank und Streit, wie zuletzt rund um die Themen Kanalabgabe oder die Verleihung des Energy Awards an die Gemeinde. Auch wenn es das Leben für Bürgermeister Rainer Hirschmann nicht einfach macht – eine Opposition, die diesen Namen wirklich verdient, hat auch ihre Vorzüge.

Und zwar nicht nur für die Medien, die nach den Sitzungen Stoff für lesenswerte Storys haben. Eine aktive Opposition ist auch der Beweis dafür, dass den in den Gemeinderat gewählten Personen ihre Gemeinde nicht egal ist. Bei der Sitzung in der Vorwoche meldeten sich in Litschau mehr als die Hälfte der 21 Sitzungsteilnehmer inklusive Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz zu Wort. Anders als in vielen anderen Gemeinden, wo Gemeinderatssitzungen oft zu Monologen des Bürgermeisters werden und man den Eindruck hat, dass einzelne Mandatare nicht so genau wissen, worüber sie eigentlich abstimmen, hat man in Litschau zumindest den Eindruck, dass den Mandataren ihre Gemeinde am Herzen liegt.