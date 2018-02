So viel in Gmünd teils politisch gestritten wird – bei der öffentlichen Präsentation großer Projekte wäre das Fehlen der SPÖ als einziger Oppositions-Partei undenkbar. In der Nachbarstadt Schrems wird politisch nicht weniger gestritten. Bloß hat hier die SPÖ die absolute Mehrheit, und ÖVP, FPÖ, BZÖ & Grüne bilden die Minderheit. Sie nehmen den „roten“ Stadtchef Harrer immer wieder wegen verhaltener Informations-Politik in die Mangel. Oft zurecht. Dann das: Die Stadtgemeinde unter Führung Harrers lädt im Vorfeld der Entscheidungs-Findung um den Umbau des Stadtamtes zur Projekt-Präsentation mit den Architekten und der Möglichkeit zum direkten Austausch ein – und die gesamte Opposition bleibt fern. Die ÖVP kommt später nach und bekundet daraufhin ihren Unmut. Von den anderen Fraktionen kommt gar nichts.

Das in der Lokalpolitik unumgängliche Miteinander scheint in Schrems einfach nicht zu klappen. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, die Schuldfrage von allen Beteiligten unterschiedlich gesehen werden. Doch die Bevölkerung bezahlt ihre Vertreter fürs gemeinsame Arbeiten – und nicht für parteipolitische Spielchen. Das sollten sich alle Mandatare gerade vor richtungsweisenden Entscheidungen bewusst machen.