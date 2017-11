Mit dem Advent naht wieder die Zeit des Innehaltens, des Nachdenkens und Besinnens, vielleicht des Zurückblickens und Analysierens. Anstöße dazu bietet auch die aktuelle NÖN-Ausgabe, die – vielleicht auch zufällig – prall gefüllt ist mit erfreulichen Meldungen aus allen Teilen des Gmünder Bezirkes.

Sie handelt von überregionalen Erfolgen in vielerlei Bereichen von der Lehrlings-Ausbildung über Architektur und Kultur zur Käse-Produktion und bis zur Herstellung bäuerlicher Qualitäts-Produkte. Sie handelt von einer abgeschlossenen und einer bereits geplanten nächsten Millionen-Investition im Zentrum der Gmünder Neustadt, von neu errichtetem Wohnraum, von der Eröffnung eines zuvor jahrelang erfolglos gesuchten neuen Kaffeehauses als Kommunikations-Knoten in einem Ortszentrum oder Fortschritten in dem für die Region so zukunftsweisenden Breitband-Ausbau in mehreren Gemeinden.

Unser Bezirk ist klein, aber groß aufgestellt mit ehrgeizigen und optimistischen Menschen, Initiativen und Betrieben, die ihn stark und lebenswert machen. Das sollten wir bei allen Herausforderungen, die die geografische Randlage eben mit sich bringt, nicht vergessen.