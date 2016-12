Der Bezirk Gmünd hat am Sonntag also nach langer Geduldprobe einmal mehr gegen den Bundestrend, aber nun auch gegen die Mehrheit Niederösterreichs gestimmt. Ein halbes Jahr lang sind die freiheitlichen und „grünen“ Lager auch im Gmünder Bezirk verstärkt im Rampenlicht gestanden, haben alle Kräfte mobilisiert, ihre Visionen und Ansichten von Tür zu Tür getragen – und sind, wie beide jetzt hervorstreichen, auf zahlreiche neue Unterstützer gestoßen. Ob das einen Ruck zu ihren Gunsten auch bei den nächsten Regionalwahlen bringen kann?

Das schon. Nur annähernd so hohe Ergebnisse wie am 4. Dezember werden aber zumindest auf Gemeindeebene eher Utopie bleiben. Nur 1.517 von 28.065 Wählern haben sich bei der Gemeinderatswahl 2015 im Bezirk für FPÖ oder Grüne entschieden, die Fraktionen stellen gemeinsam bloß 13 unserer 407 Gemeinderäte. Wollen sie das ändern, dann müssen sie genauso wie die Funktionäre von ÖVP & SPÖ auch zwischen den Wahlzeiten massiv an der Gestaltung des Zusammenlebens möglichst in allen Gemeinden mitwirken: Auf lokaler Ebene werden Wahlen immer noch von den Handelnden vor Ort gewonnen.