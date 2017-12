Also doch nix mit dem Packerl unter dem Christbaum. Knapp vor der Unterschrift sprang Ama-liendorf der Wunschzehner noch ab. Man merkt Trainer Helmut Anderst an, wie sehr ihn die Absage wurmt; dass jetzt noch ein hektischer Jänner bevorsteht. Man merkt ihm aber auch die Erleichterung darüber an, dass Arthur Rosenauer weiterspielt.

Bei allen geplanten Umbauten ist das Doch-nicht-Karriereende des Kapitäns nämlich das schönste Weihnachtsgeschenk für den SCA. Damit wurde eine Baustelle abgewendet, die einerseits komplett unvorhergesehen gekommen wäre und andererseits nicht so einfach abzuwickeln gewesen wäre.

Auch wenn der Kapitän zuletzt mit Formschwankungen zu kämpfen hatte, ist Rosenauer aus der Kampfmannschaft kaum wegzudenken. Er ist – noch dazu als einer der wenigen Amaliendorfer – seit Jahren die Konstante beim SCA, ist Antreiber und auch zu einer Art Identifikationsfigur geworden.

Durch Rosenauers Entscheidung weiterzuspielen, bleibt dem SC Amaliendorf nicht nur erspart, sich in kurzer Zeit einen Ersatz für den Captain suchen zu müssen. Rosenauer wird auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Neuen schnell beim SCA einfinden.

Davon werden die Amaliendorfer im Frühjahr profitieren.