Bei 1.-Mai-Festen mag zum großen Feiertag der Sozialdemokratie schon allerhand vorgefallen sein. Was sich vorige Woche in Kleineibenstein abgespielt hat, ist aber doch zu ungewöhnlich, um nicht doch früher oder später aus dem Ort an eine breitere Öffentlichkeit zu gelangen: Der Chef der Gmünder Stadtkapelle legt vor versammelter Feierschar durch das Mikrofon seine jahrzehntelange SPÖ-Mitgliedschaft nieder, nachdem ihm kurzfristig mitgeteilt worden war, dass den Schnaps nicht seine Marketenderinnen, sondern die SPÖ als Veranstalterin verkaufen sollte.

Die Argumente beider Seiten sind nachvollziehbar. Auf die Art und Weise, wie sie aufeinanderprallten, trifft das weniger zu – auch, weil der Schnaps bei einem Dorffest im 21. Jahrhundert nicht mehr Auslöser eines öffentlich zur Schau getragenen Krachs sein müsste. Solche Konflikte müssen – wie jener vor der Wahl 2015 um den „abgeschossenen“ Stadtrat Hauer, der die SPÖ danach mit eigener Liste in die Opposition schickte und sich zum Vizebürgermeister krönte – ruhig und sachlich intern gelöst werden. Alles andere verheizt nicht nur völlig unnötig treue Mitstreiter, sondern schadet auch dem Image der gesamten Partei massiv.

Artikel #92772593