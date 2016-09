Erhard Busek und Eva Glawischnig, zwei durchaus konfliktbereite Menschen aus der vorderen Reihe der Politik in Österreich, stellten sich in Heidenreichstein der Diskussion über die Zukunft des Landes. Zu einer echten Konfrontation mit Ansichten eines rechten Zeitgeistes kam es jedoch nicht.

Wie oft bei ähnlichen Veranstaltungen oder Diskussionen zum Flüchtlings-Thema in jüngster Vergangenheit blieben Kritiker, Zweifler und erbitterte Facebook-Kämpfer gegen „die da oben“ und „die da draußen“ nämlich geschlossen selber draußen. Wollen sie Gelegenheiten zur Diskussion und zum Hören unterschiedlicher Argumente oder Betrachtungsweisen gar nicht wahrnehmen? Sind sie im Alltag bloß dagegen um des Dagegenseins? Wollen sie ihren Ärger via Internet in die Welt hinaus plärren gegen ein System, das zu Betrachten ihnen lediglich die Mühe des Überfliegens von Schlagzeilen aus dem (Gratis-)Medien-Boulevard wert ist?

Die Frage ist, wie wieder Vertreter eines breiten Meinungsspektrums zum gemeinsamen Gedankenaustausch zu bewegen sein könnten. Gelingt das nämlich nicht, dann muss man sich allmählich ernste Sorge um unsere Demokratie machen.