Wenn Asfinag und ÖBB ihre Investitions-Pläne präsentieren, dann reiben sich auf Mobilität angewiesene Menschen da wie dort die Hände. Auch die neuen Zahlen sind gigantisch: 1,9 Milliarden Euro wirft die Asfinag bis 2022 für Schnellstraßen und Autobahnen alleine in Niederösterreich in den Topf, die Bundesbahnen überbieten das mit 2,4 Milliarden. Bloß: Das Waldviertel kommt in beiden, detailreich beschriebenen Vorhabenspapieren mit keinem Wort vor.

Von Asfinag-Investitionen träumen wir sowieso nicht mehr. Gejubelt haben wir aber eben erst, weil uns von Politik und ÖBB für die unmittelbare Zukunft endlich echte Verbesserungen der Zugverbindung nach Wien in Aussicht gestellt wurden. Jetzt wissen die Bundesbahnen nicht (mehr?), woher das Geld dafür kommt. Es ist kein Schwarzmalen, kein Gebrumme in den Bart eines Hinterwäldlers fernab jeder vermeintlichen Zivilisation: Wir drehen uns tatsächlich weiter im Kreis. Wohl einmal langsamer, einmal schneller.

Spaß macht das lange nicht mehr, auch nicht aus journalistischer Sicht. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem nennenswerte Taten angekündigt und auch wirklich in die Umsetzung gebracht werden müssen. Er wurde längst überschritten.