Für seine Weigerung, eine Strafe der Bezirkshauptmannschaft zu zahlen, erntete Heini Staudinger viel Beifall, aber auch Kritik. Oft gelesener Tenor, auch auf gmünd.NÖN.at: Er bediene sich „nur“ Marketing-Tricks.

Zunächst: Mit seiner Kritik an einem Wulst an Auflagen beklagt Staudinger das, was viele unserer Unternehmer plagt, sie sich aber nicht öffentlich auszusprechen trauen. (Die BH ist nur der falsche Adressat, weil sie kein Gesetz selbst beschließt.) Ähnlich sein Protest ab 2012 gegen die Strafe für ein damals illegales Beteiligungsmodell: Der Wirbel hat der Marke „Waldviertler“ enorme Popularität beschert, hat aber auch den Weg für die Finanzierungsform des Crowdfunding geebnet – ohne die manches Erfolgs-Unternehmen nicht existieren würde.

Vor allem: Was wäre verkehrt daran, Marketing-Potenziale auszuschöpfen? Mehr als 150 Jobs hat Staudinger in Schrems mit der heutzutage grob absurd klingenden Geschäftsidee des Schuhmachens geschaffen. Qualitativ leisten unsere Schuster Arbeit, auf die – wie er heuer gestand – selbst unser Justizminister Brandstetter schwört. Versagt Staudinger im Marketing, gehen bei aller Qualität Jobs verloren. Beispiele dafür kennt der Bezirk zur Genüge.