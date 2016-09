Das erste Saisonviertel im Waldviertler Fußballgeschehen ist Geschichte. In der Gebietsliga hat St. Martin zwar erstmals verloren, ist aber weiter top. Selbiges gilt für Heidenreichstein in der 1. Klasse. Und in der 2. Klasse ist Hoheneich trotz erster Niederlage auch weiter vorne. Wenig Überraschendes also? Falsch: Ganz vorne, an der Spitze des Bezirks steht nämlich erstmals seit vielen Jahren wieder Amaliendorf.

Damit war nicht zu rechnen. Verdient hat sich der SCA den Ruhm aber allemal. Trainer Helmut Anderst hat im Sommer an den richtigen Hebeln gezogen. Er konsolidierte die Abwehr erfolgreich. Dazu agieren alle Defensiv-Akteure in starker Form. Es ist fast egal, wen er einsetzt. Deshalb kann Amaliendorf auch verkraften, dass die traditionell starke Offensive noch hinterher hinkt. Das Torverhältnis von 7:5 nach sechs Spielen spricht Bände. Vor allem Neuzugang David Kalivoda wirkt noch wie ein Fremdkörper. Auch Petr Bartejs läuft seiner Form hinterher.

Will man sich vorne etablieren, wie Sektionsleiter Christian Scherzer bereits anklingen ließ, muss man auch das in den Griff bekommen. Das eint die Amaliendorfer mit Schrems und Gmünd. Die Probleme sind zwar nicht die gleichen, aber im Endeffekt scheitert es da wie dort am Essenziellen: Tore.