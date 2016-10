Das Waldviertel „hat sich toll entwickelt“, es „befindet sich auf der Überholspur“, es „hat hervorragende Betriebe“ und ist eine „aufstrebende Wirtschaftsregion“, an die nur alle stark genug glauben sollten. – Wer nach längerer Zeit mal wieder in der Gegend war und dabei zufällig den Gastreden zur Eröffnung der Waldviertler Jobmesse gelauscht hat, der musste den Eindruck gewinnen, dass sich die Region ganz unbemerkt vom Krisenherd zum Schlaraffenland gemausert hat.

In der Praxis liefern unsere Arbeitsmarkt-Statistiken mehr Negativ- als Jubelmeldungen – auch daher, weil für viele vorhandene Arbeitskräfte die richtigen Jobs zur richtigen Zeit fehlen. Aber es gibt eben auch diese Jobs, für die die passenden Arbeitskräfte einfach fehlen. Das ist noch fataler, weil in dem Fall der Arbeitskräftemangel die Weiterentwicklung von Betrieben blockiert – also das Entstehen zusätzlicher Jobs in Bereichen, für die sehr wohl Arbeitskräfte verfügbar wären.

Die Jobmesse ist ein Mittel dagegen. Indem sie die Vielfalt an Berufsbildern zuhause aufzeigt, liefert sie Alternativen zum Wegziehen und Argumente zum Herziehen – und öffnet damit zwar noch nicht das Tor zum Schlaraffenland, aber doch zu einer Aufwärtsentwicklung.