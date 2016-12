Recht viel Fahrtwind erzeugen die Bezirksvereine mit ihrem Transferkarussell noch nicht – langsam aber sicher wird es aber schneller. In Schrems hat sich in einer Woche viel getan. Andreas Ringswirth weg, Günter Schrenk da. Dieser Wechsel kann am Spielsystem viel verändern – zum Guten, obwohl das Offensiv-Dreieck zerfallen ist. Im Herbst fehlte meist das Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Vor allem der Angriff isolierte sich daher häufig. Schrenk kann genau diese Schnittstelle sein, die abging.

Zwei Klassen darunter will Nondorf den komplett verkorksten Herbst vergessen machen – mit Neuzugängen, vorzugsweise Legionären. Natürlich, auf dem heimischen Markt sind im Winter kaum Spieler zu bekommen. Natürlich ist man immer von den Legionären abhängig, sonst bräuchte ein Verein sie ja nicht. Und natürlich ist jeder Verein für sich selbst verantwortlich.

Sich nach einer Herbstsaison, in der einem so vor Augen geführt wurde, dass ohne Legionäre in der Mannschaft fast gar nichts mehr geht, noch stärker in deren Abhängigkeit zu stellen, indem man weitere verpflichtet, ist dennoch eine sehr hinterfragenswerte Herangehensweise.

Das kann nur eine kurzfristige Lösung sein, um dem Abstieg zu entrinnen. Danach braucht es einen langfristigen Plan.