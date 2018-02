Der Vergleich ist bekannt: Während in unmittelbarer Grenznähe in Tschechien sieben vollwertige Kunstrasenplätze stehen, gibt‘s im ganzen Waldviertel nur jenen in Schrems. Und aufgrund übertriebener Vorsicht der Betreiber des Hollabrunner Kunstrasenplatzes verschwindet jetzt auch eine der nächsten Alternativen diesseits der Grenze.

Ja, wenn er so geführt wird, wie das am Wochenende durch eine Reihe unglücklicher Umstände passiert ist (siehe Seite 55), hat es wenig Sinn. Ein Nachteil fürs Waldviertel ist das Aus dennoch.

So sehr sich viele Vereine (zurecht) gefrotzelt fühlten, manche sogar „Skandal“ schrien, zeigen die Vorfälle vor allem aber auch eines auf: Nämlich, dass hinter einem Kunstrasenplatz weit mehr steckt, als einfach nur den Platz zu haben. Der will auch erhalten und gepflegt werden, die Spiele wollen organisiert sein. Das braucht viel Personal und Zeit.

In Schrems wurde dafür sogar ein eigener Verein gegründet, der im Winter rund um die Uhr im Einsatz ist, aber auch im restlichen Jahr regelmäßig am Platz arbeitet. Dass eine Bezirkshauptstadt wie Hollabrunn damit Probleme hat, zeigt, wie groß der Aufwand dafür ist. Auch das ist ein Aspekt, den all jene, die gerne (und absolut zurecht) mehr Kunstrasenplätze im Waldviertel fordern, bedenken sollten.