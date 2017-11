Mit dem Siedlungsprojekt von Elk und Stadt Gmünd beim Harabruckteich bahnt sich nahe der geplanten Merkur-/Bipa-Märkte etwas an, das ein wenig ansehnliches Areal in eigentlicher Top-Lage bei einem der höchst frequentierten Naturräume der Region zum Ort mit Lebensqualität macht. Der Wohnraum sollte bei entsprechender Bewerbung zu vergeben sein – und ein prestigeträchtiger erster „Muster-Wohnpark“ von Elk im Waldviertel werden.

Gmünd gewinnt im Soge des Sole-Felsen-Bad-Erfolges an Attraktivität. Dass der Fertighaus- Riese das Risiko selbst trägt und nicht an andere abwälzt, darf genauso als Indiz dafür gewertet werden, wie die Millionen-Investitionen von Merkur, Bipa und Eurogast Pilz-Kiennast. Nichts davon ist selbstverständlich. Die Stadt Litschau hätte sich etwa für ein (folglich geplatztes) Hotel-Projekt in Spitzenlage ausbluten müssen, Gemeinden müssen zur Sicherung der Nahversorgung zunehmend hohe Kredite aufnehmen.

Hoffen wir, dass der Schwung in Gmünd weitere innovative Projekte nach sich zieht. – Etwa am Areal der früheren Bobbin-Fabrik: Die Industrieleiche bietet wie die alten ÖBB-Gründe hohes Attraktivierungs-Potenzial in bester Zentrumslage.