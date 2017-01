Stark in Form, dann verletzt und am Ende auch noch glücklos – Harald Simons bisheriger Saisonverlauf erinnert an die Vorsaison. Zum zweiten Mal in Serie musste das Eisspeedway-Urgestein seine Einzel-WM-Träume nach einem Quali-Sturz begraben. Jetzt ist wenig überraschend auch die Wildcard weg. Der Weltverband gab dem 23 Jahre jüngeren Schweden Niklas Svensson, der in Finnland einen Platz hinter Simon gelandet war, den Vorzug. Übernimmt endgültig eine neue Generation? Ist Simons Zeit abgelaufen?

Aus sportlicher Sicht keineswegs. Er war im Trainingslager top in Form und geigte auch bei der Quali bis zum Sturz groß auf. Simon ist immer noch Weltspitze. Und das als Amateur!

Aber genau da liegt der Hund begraben. Die Zukunftsfrage lässt der 49-Jährige traditionell offen. Nach der zweiten Saison ohne Einzel-WM (und vielleicht auch noch ohne Einsatz in der Russischen Superliga) würde es nicht überraschen, wenn sich der Pfaffenschlager bald einmal die Sinnfrage stellt – zumal die Gesamt-Situation im Eisspeedway-Sport auch nicht rosig ist.

Wie auch immer sich Harry Simon entscheidet. Zu Ende ist die heurige Saison noch nicht, steht doch noch die Team-WM auf seiner Lieblingsbahn in Inzell an. Ob es dann dort ein Abschied mit Pauken und Trompeten wird oder ein Start in den zweiten Frühling, kann er sich danach immer noch überlegen.