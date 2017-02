Wenn der Boden einmal nicht gefroren ist, dann ist er gatschig. Dazu ist die Schneedecke durch den Eisregen pickelhart. Egal mit welchem Waldviertler Fußballfunktionär man redet – das Gespräch dreht sich zur Zeit fast immer ums Wetter. Es gibt keinen, der nicht über die schlechte Witterung und die damit verbundenen miesen Trainingsbedingungen raunzt.

Man war in weiten Teilen des Waldviertels durch die milden, kurzen, schneearmen Winter der vergangenen Jahre schon verwöhnt. Zudem haben sich auch die Trainingsbedingungen kontinuierlich verbessert. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Vorbereitungsspiele auf dem geräumten Trainingsplatz gespielt wurden – selbstverständlich auf Naturrasen. Heute absolvieren manche Mannschaften sogar schon ihre Trainingseinheiten auf Kunstrasen. Diese Entwicklung ist positiv, sie hat den Fußball auch im Amateurbereich athletischer gemacht.

Dass der erste strenge Winter seit Jahren dieser Entwicklung nicht förderlich ist, ist klar. Über’s Wetter zu jammern, bringt aber auch nichts. Lösungen gibt es nur zwei: sich auf Lauftrainings und Indoor-Einheiten zu beschränken oder auf Kunstrasenplätze auszuweichen. Das Positive an der schlechten Situation? Den Anderen geht’s genauso. Niemand muss sich benachteiligt fühlen.