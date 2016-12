Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, „gespaltenes Land“ nach der Bundespräsidentenwahl ... vielen Unkenrufen zum Trotz und trotz vieler Widrigkeiten, die derzeit zurecht und oftmals auch aufgebauscht die öffentliche Meinung beeinflussen, zeigen sich die Österreicher rund um die Weihnachtszeit auch heuer von ihrer besten Seite. Bei diversen Spendenaktionen werden neue Rekordergebnisse vermeldet.

Auch im Bezirk Gmünd kennt die Spendenfreudigkeit heuer keine Grenzen. Blättert man diese Ausgabe der Gmünder NÖN durch, dann stößt man auf zahlreiche Artikel, die von Spendenübergaben an diverse soziale Einrichtungen, Familien mit beeinträchtigten Kindern oder Menschen nach großen Schicksalsschlägen erzählen. Dabei stellen sich Vereine, Einzelpersonen oder Hilfsorganisationen in den Dienst der guten Sache.

Auch wenn oft heißt, dass die Leute sparen müssen, beim Spenden sind die Bewohner des Bezirks Gmünd weiter vorne dabei. Und sein Geld in Form von Spenden auszugeben ist wohl die sinnvollere Art, als es am Silvesterabend sinnlos in die Luft zu pulvern.