Blicken wir ein Jahr zurück. Damals führte Nondorf überlegen die 1. Klasse Waldviertel an – mit 21 Punkten, noch vor dem späteren Dominator Weitra. Am unteren Ende der Tabelle standen abgeschlagen Sallingberg mit zwei und Eibenstein mit vier Punkten. In der Gegenwart ist nach neun Runden Nondorf an die Stelle der Nachzügler gerückt. Mit der 0:8-„Hinrich-tung“, wie es einige Augenzeugen nenne, in Heidenreichstein wurde am Sonntag ein neuer Tiefpunkt erreicht.

Der für viele als Titelanwärter gehandelte Verein steht als Letzter mit fünf Punkten da. Überraschend. Denn die Mannschaft wurde im Sommer nicht großartig verändert, ja sogar verstärkt. Auch der Abgang von Einser-Goalie Patrick Grawatsch wurde gut kompensiert. Dass sich Neo-Keeper Ricardo Filler aber gleich das Kreuzband riss und ihm viele andere Spieler ins Lazarett folgten (darunter auch alle drei Legionäre), war zuviel – für die Konsistenz der Mannschaft und die Psyche. Personell derart eingeschränkt, bekommt jeder Probleme.

Dass jetzt nach und nach die Spieler von ihren Verletzungen genesen, muss Nondorf nutzen, um noch im Herbst so viele Punkte wie möglich gutzumachen. Gelingt das nicht, dann ist der Weg durch Eibenstein bereits vorgezeichnet. Die Punkte im Frühjahr wettzumachen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.