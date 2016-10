Was für eine Vielzahl an Chancen der SC Gmünd in den vergangenen Spielen vernebelt hat, grenzt schon fast an ein Kunststück. Bitter ist allerdings, dass diese Kunststücke schon mehrmals den Grenzstädtern als stärkerer Mannschaft den Sieg kosteten. Positiv ist immerhin, dass sich die Gmünder die Chancen überhaupt heraus arbeiten. Warum jedoch jetzt nicht mehr klappt, was zum Saisonstart gut funktioniert hat, kann wohl nur ein Psychologe beantworten. Fakt ist aber: Ohne Tore gibt‘s keine Siege.

Die Tendenz beim SC Gmünd ist negativ, da helfen auch gute Leistungen nur wenig. Unterm Strich stehen vier Punkte aus den letzten sechs Spielen. Zum Vergleich: In den ersten vier Runde holte die Drach-Elf sieben Punkte. Das Restprogramm in der Rückrunde ist mit Wieselburg (A), Amaliendorf (H) und Rohrbach (A) ziemlich deftig.

Das kann den SC Gmünd zwar zurück in die Spur bringen, weil das Spielsystem bisher gegen vermeintlich stärkere Gegner (siehe Eggenburg oder Ybbs) immer am besten funktioniert hat. Im Endeffekt bleibt den Gmündern aber nur, mit der größtmöglichen Punkteausbeute in die Winterpause zu kommen, um nicht endgültig in die untere Tabellenregion abzurutschen. Dann wird man sich aber eine Lösung für den Sturm einfallen lassen müssen.