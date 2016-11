Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Der USV Kautzen kann davon ein Lied singen. Als vor vier Jahren in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal alle Augen auf den Zweikampf zwischen Karlstein und Thaya gerichtet waren, schnappte Kautzen den beiden in der letzten Runde den Meistertitel weg. Und jetzt krönte sich der USV in der Schlussrunde zum Herbstmeister der 1. Klasse Waldviertel, während sich in den letzten Wochen Pfaffenschlag und Heidenreichstein an der Spitze die Klinke in die Hand gaben.

Anders als vor vier Jahren ist es aber diesmal nur eine Momentaufnahme. Kein Verein schaffte es bisher, Konstanz an den Tag zu legen. Selbst die Top-Teams schwankten durch den Herbst. Heidenreichstein, der Dominator der ersten Runden, holte in den letzten vier Partien nur mehr fünf Punkte. Pfaffenschlag kam mit einem Zwischenhoch heran, Kautzen mit einem Endspurt. Dieses

Trio bildet die Speerspitze einer Zwei-Klassen-Gesellschaft.

Die gesamte obere Tabellenhälfte hat noch echte Chance auf den Meistertitel, die untere Hälfte spielt um den Klassenerhalt. So spannend war‘s in der 1. Klasse seit ewigen Zeiten nicht mehr. Nach Jahren der im Winter entschiedenen Meisterschaften lechzen die Fans ohnehin schon nach einer Entscheidung am letzten Spieltag.