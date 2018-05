Zwölf Punkte kann jeder Verein in dieser Saison noch holen. Für den SC Gmünd hat aber schon der Kampf um die nächsten sechs Zähler oberste Priorität. Die nächsten zwei Wochen entscheiden über den Klassenerhalt. Von den anstehenden Kellerduellen gegen Seitenstetten (A) und Weißenkirchen (H) muss Gmünd zumindest eines gewinnen. Gibt‘s wieder Ausrutscher – und dazu zählen auch schon Unentschieden –, wird man in der Tabelle kaum mehr Boden gutmachen. Selbst dann nicht, wenn es in den Schlussrunden gegen Schrems (A) oder Eggenburg (H) Überraschungen geben würde.

Positiv für Gmünd ist, dass man sich der Grundtugenden im Fußball nicht besinnen muss. Einsatz, Wille, Lauf- und Kampfbereitschaft sind seit Wochen ausreichend vorhanden. Die Abwehr ist nicht schlechter, als im Herbst. Die 19 Gegentore der Rückrunde enthalten auch die acht Treffer aus den Totalausfällen gegen Mauer-Öhling und Melk. Das heißt, in der Regel steht die Abwehr gut. Was fehlt, sind aber die die eigenen Tore.

Das ist kein neues Problem für die Gmünder, die seit Jahren immer wieder mal mit Flaute im Angriff zu kämpfen haben. Vielleicht braucht es gerade den erhöhten Druck des drohenden Abstiegs, um diesem Problem beizukommen. So oder so muss man es in den Griff bekommen. Sonst schaut‘s finster aus.