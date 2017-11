Das erste Hallenturnier des Jahres im Bezirk Gmünd ist traditionell eines der prestigeträchtigsten im Waldviertel. Das Schremser Adventpokalturnier ist weit über die Grenzen des Waldviertels und auch Niederösterreichs bekannt. Etliche heutige Fußball-Aushängeschilder haben sich in jungen Jahren in der Schremser Stadthalle ihre Schuhe zerrissen. So sehr das Turnier an der Entwicklung so manchen Kickers seinen Anteil hatte, so gut hat sich auch das Turnier selbst weiterentwickelt.

Vom kleinen Turnier wuchs das Adventpokalturnier zum großen Event mit Bundesligaklubs im Raster. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schrill, aber weiterhin ganz groß.

Der größte und im Nachhinein betrachtet wichtigste Schritt war die Einführung von Futsal für die älteren Jahrgänge, was die Turniere der Älteren wieder ansehnlich machte, die Verletzungsgefahr auf ein Minimum verringerte und auch die Jungkicker selbst mehr weiterbrachte.

Die Bereitschaft, neue Dinge zu probieren, ist neben der guten Organisation wohl der wichtigste Grund, warum das Adventpokalturnier in Zeiten des auch im Nachwuchsbereich schwindenden Interesses an Hallenfußball immer noch floriert. Behält man sich diese Tugenden, dann wird es das Adventpokalturnier noch lange geben. Auf die nächsten 20 Jahre!