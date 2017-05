„Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast.“ Wer mit Statistiken zu tun hat, schlägt sich mit diesem Satz herum. Der Bezirk Gmünd hat seit Jahren mehr Zuzug als Abwanderung. Am Arbeitsmarkt ist die Tendenz seit Monaten positiv. Unsere Einkommen liegen im Schnitt weit über jenen in Niederösterreich. Gmünd hat mehr Arbeitsplätze als Berufstätige. Das sind Fakten, die, wenn genannt, oft ein „Ja, aber…“ nach sich ziehen. So auch, als Regionalberater Wallenberger beim Regionaldialog in Gmünd Zahlen aus dem Ärmel schüttelte, um gegen das verstaubte Innenbild der Region anzukämpfen.

Klar, es gibt Luft nach oben. Doch der Bezirk steht besser da, als er von Gmündern oft wahrgenommen wird. Alleine diese NÖN-Ausgabe berichtet von im überregionalen Wettstreit erfolgreichen Schülern, Lehrlingen und Gastro-Betrieben, vorige Woche lasen Sie von einer aus Wien nach Weitra übersiedelten Firma, einem weltweit erfolgreichen Hilton-Hotelmitarbeiter oder einer Nische, in der sich eine Eggerner Firma international behauptet. Der Bezirk produziert „Good-News“ wie diese Woche für Woche. Wir haben so viele greifbare Gründe, um auf eine positive Zukunft zu vertrauen, dass wir gar keine Statistik dafür benötigen.