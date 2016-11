24 Kapellen mit 300 aktiven Musikern aus sieben Ländern, dazu 800 Musiker aus der Region beim Großkonzert und über 5.000 Besucher – das war die imposante Bilanz der „Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik“, die im Mai in der Gemeinde Brand-Nagelberg über die Bühne ging. Eine Erfolgsbilanz, die dieser Veranstaltung jetzt den Sieg beim NÖ Zukunftspreis einbrachte.

Veranstaltungen wie diese, die einen großen Mehrwert für die gesamte Region haben, sind nur möglich, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Einerseits braucht man Freiwillige, die anpacken. In Brand-Nagelberg haben rund 350 Mitglieder aus fünf Vereinen – egal ob die Blasmusik dem Vereinszweck entspricht – für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

Andererseits braucht es „positiv Verrückte“, die Visionen haben, sich über die Organisation einer so großen Veranstaltung drüber trauen und dann auch die nötige Ausdauer haben, das Projekt durchzuziehen. Mit Organisator Jürgen Uitz und seinen engsten Mitstreitern gibt es diese treibenden Kräfte in Brand-Nagelberg. Die Erfahrungen aus diesem Event will man für zukünftige Projekte nutzen. Für die Gemeinde kann das nur ein Segen sein.