Ja, es habe einen Streit auf dem Zeltfest in Kottinghörmanns in der Stadtgemeinde Schrems gegeben, aber an Einzelheiten will sich der 21-jährige Techniker aus dem Bezirk Gmünd nicht mehr erinnern können. Er räumt aber vor Gericht einen Faustschlag ein: „Ich weiß zwar nichts mehr von einem Schwinger, aber nach Erzählungen muss es so gewesen sein.“

„Hängt das mit dem Saufen zusammen? Sie haben schon eine Vormerkung wegen Körperverletzung im Rausch“, hakt Strafrichter Gerhard Wittmann nach. „Ja, ich war betrunken. Normal habe ich mich im Griff“, bestätigt der Waldviertler die Vermutung des Richters.

Der Rat des Richters: „Meiden Sie Alkohol“

Mit dem Faustschlag war es aber noch nicht getan: „Mir ist das Blut aus der Nase geronnen und er schrie nur, ich soll ihn ja nicht anzeigen. Als die Rettung kam, bezichtigte er mich der Simuliererei und er würde sich das ganz genau anschauen“, schildert das 28-jährige Opfer aus Litschau im Zeugenstand. Das habe der Schläger dann auch getan, sagt der 28-Jährige: „Er hat mich beim Verlassen des Krankenhauses abgepasst. Als ich ihm die Folgen seiner Schlagkraft, eine kaputte Nase, schwarz auf weiß präsentierte, zerriss er den belastenden Arztbefund. Dann startete er Einschüchterungsversuche und drohte mir, dass was passiert, wenn ich ihn anzeige.“

„Es tut mir leid“, kommt es leise vom Beschuldigten. „Im alkoholisierten Zustand sitzen bei Ihnen die Fäuste locker. Meiden Sie Alkohol“, empfiehlt der Richter und verhängt über den Waldviertler eine unbedingte Geldstrafe von 3.750 Euro Geldstrafe (oder 75 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). Weiters muss der 21-Jährige dem Opfer 1.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.