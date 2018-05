Dass der bei der Polizei angeschwärzte Ehemann gleich hinter Gitter wandert, damit hatte die 83-Jährige aus einer Großdietmannser Katastralgemeinde nicht gerechnet. Bei der Haftprüfung des 86-Jährigen in Krems brach es aus der betagten Waldviertlerin dann heraus: „Das stimmt alles nicht. Er hat mich nicht bedroht, auch nicht mit dem Erschlagen, und ich habe mich nicht gefürchtet.“

Die Beteuerungen der Waldviertlerin bringen den Ehemann dann wieder auf freien Fuß, für die 83-Jährige folgt aber ein Strafverfahren wegen Verleumdung und falscher Aussage.

„Dass man bei der Polizei die Wahrheit sagen muss, wissen Sie aber schon?“ Richter Gerhard Wittmann

„Es hat die letzten Jahre viel Streit gegeben und es wurde immer ärger. Freiwillig hätte er sich nie in Behandlung begeben. Deswegen hab i des halt g‘sagt. Es war nur eine Ausrede“, erklärt die Waldviertlerin vor Gericht und schildert Streitszenen (etwa wegen der TV-Fernbedienung) mit dem despotischen Gatten: „I bin da Herr im Haus!“

„Dass man bei der Polizei die Wahrheit sagen muss, wissen Sie aber schon? Sie wurden doch generell belehrt und haben das Protokoll unterschrieben?“, hakt Richter Gerhard Wittmann nach.

Richter Gerhard Wittmann | Hahslinger

„Jetzt weiß ich das. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich was unterschrieben habe. Durchgelesen hab i nix“, kommt es harsch von der Beschuldigten. Dann lenkt sie aber ein und beteuert: „Es tut mir leid, aber i hab mir nicht mehr anders zu helfen gewusst.“

„Hat es wenigstens was gebracht? Ist der Ehemann jetzt in Behandlung?“, will der Richter wissen und erfährt: „Ja, Gott sei Dank und es wird besser.“

Für die bislang unbescholtene Waldviertlerin setzt es eine bedingte Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Rechtskräftig.