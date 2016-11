Lainsitztal

Die ersten richtig frostigen Tage und vor allem Nächte des Winters erreichen das Bergland im Gmünder Bezirk und die Betreiber der Arralifte in Harmanschlag haben bereits mit intensiver Bewerbung der Saison inklusive reduzierter Vorverkaufs-Tickets begonnen. Die Schneekanonen laufen für den geplanten Start am 8. Dezember zumindest einmal für den Fantastic-Lift auf Volltouren, Unterstützung gibt es teilweise von „Frau Holle“.

Die gibt es auch für das größte Waldviertler Skigebiet in Karlstift. Dort stehen aber nach dem Auslaufen von Pachtverträgen wie berichtet Fragezeichen hinter der Zukunft. Liftebetreiber Wolfgang Landl äußerte sich zum Stand der Dinge auf NÖN-Nachfrage nicht, nachdem die NÖN einst im Disput auch betroffene Grundstücksbesitzer zu Wort hatte kommen lassen. Schneekanonen laufen am Aichelberg nicht, im Internet kündigt Landl aber Saisonstart-Pläne für 8. Dezember am Babylift und eine Skikids-Aktion an, zudem ist eine künftige Preisliste für alle drei Lifte abrufbar.

Einspruchsfrist endet im Lauf dieser Woche

Für die Nutzung auch der Pisten im Waldgebiet braucht er eine „Rodungsbewilligung“, die im Sommer mangels gültiger Verträge abgelaufen ist. Gerüchten zufolge hat Wolfgang Landl diese aber inzwischen, strebt einen Liftbetrieb mit etwas eingeschränkter Pistennutzung an und hat auch schon die Rodungsbewilligung der Bezirkshauptmannschaft dafür – die Einspruchsfrist soll aber im Lauf dieser Woche enden.

Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Martha Haselsteiner kommentiert das gegenüber der NÖN unter dem Hinweis auf „ein laufendes Verfahren“ nicht. Auch Bürgermeister Harald Vogler (ÖVP) kann dazu wenig sagen: „Ich habe tatsächlich keinen Wissensstand zur Zukunft der Aichelberglifte.“

Ganz sicher ist auch der SC Nordwald nicht – die in Karlstift geplanten Rennen und Skikurse wurden aber laut Obmann Werner Cizek zur Sicherheit einmal terminlich festgelegt.