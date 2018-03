„Ich habe Nadine, so hieß meine Galloway-Kuh, sofort erlöst, als sie von der Weide in den Stall kam und ich gesehen habe, dass sie wegen der vernachlässigten Klauenpflege kaum mehr stehen konnte“, schildert ein Landwirt (46) aus dem Lainsitztal im Süden des Bezirks Gmünd vor Gericht.

Er räumt ein: „Es war ein Riesenfehler, der mir sehr leidtut. Aber ich war damals in einer Ausnahmesituation. Ich war gestresst, hatte große Angst und war in Zeitnot. Ich musste mich um meine schwerkranke Ehefrau kümmern und habe deshalb weniger auf der großen Weide Nachschau bei den Tieren gehalten. So kam es, dass die Kuhpflege zu kurz gekommen ist und Nadine unnötige Qualen erleiden musste“, erklärt der 46-Jährige seufzend. So etwas sei zuvor noch nie vorgekommen, beteuert er und der Amtstierarzt bestätigt im Zeugenstand: „Bisher gab es auf dem Hof noch nie Probleme.“

Der einsichtige und bislang unbescholtene Landwirt kommt mit einer Diversion davon: Das Verfahren gegen ihn wegen Tierquälerei wird gegen Zahlung einer Geldbuße von 580 Euro eingestellt. Rechtskräftig.