Mit guten Ideen, enormer Leidenschaft, hoher Innovationsbereitschaft und mehrmals vollem Haus gestartet – und doch sehr rasch gescheitert: Selfmade-Gastronom Bernd Kalt musste vor wenigen Tagen am Landesgericht Krems ein Konkursverfahren beantragen, sein „Berni‘s Futterstadl“ in Langschwarza wurde von Masseverwalter Mario Noe-Nordberg ein Jahr nach der Eröffnung schon wieder geschlossen.

Abschiedsworte im Fenster… | Karl Tröstl

Seitens der NÖN war Kalt trotz mehrerer Versuche und Bitten um einen Rückruf nicht für eine Stellungnahme erreichbar. In einem Aushang am zuvor aufwendig renovierten, umgestalteten und erweiterten Schwarzahof verabschiedet er sich aber von seinen Gästen und bedauert, dass es für Wirtsleute in Zeiten von „Fast Food, esse so viel du willst und mehr“ zunehmend schwer werde. Auch „personelle Probleme“ nennt er als Grund für die Schließung.

Der Waidhofner Anwalt Mario Noe-Nordberg hat nun die Aufgabe, das verschuldete Unternehmen – zu dem auch der Geschäftszweig „Zusammenbau von Möbelzusätzen“ gehört – zu liquidieren und das Beste für die Geldgeber herauszuholen. Dabei stehe Verbindlichkeiten von annähernd 400.000 Euro (Eigenangabe) praktisch nur die Liegenschaft als Kapital gegenüber.

Der Wert des Schwarzahofes wird für das Verfahren derzeit geschätzt. Den Markt für Immobilien dieser Art bewertet Anwalt Noe-Nordberg gegenüber der NÖN jedoch als überschaubar, „man muss abwarten, ob sich überhaupt irgendwelche ernst zu nehmenden Interessenten finden“. Ziel sei es freilich, den Schaden möglichst gering zu halten, das Haus müsse im Zweifelsfall auch unter Wert verkauft werden.

Gläubiger könnten um alle Ansprüche umfallen

Von der Insolvenz sind laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) neben dem Unternehmer acht Dienstnehmer betroffen, wovon laut Noe-Nordberg zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung nur noch ein Lehrling angestellt war.

Deren Forderungen treffen im Verfahren auf die Forderungen von etwa zehn Gläubigern. Dabei ist das Problem aller, dass Anwalt Mario Noe-Nordberg am 15. November „Masseunzulänglichkeit“ anzeigen musste. Soll heißen: Es ist dermaßen wenig „flüssiges“ Vermögen vorhanden, dass damit voraussichtlich bestenfalls das Insolvenzverfahren selbst – dessen Kosten zuerst getilgt werden müssen – finanziert werden kann. Die Gläubiger müssen wie beim Verfahren der „Air Berlin“ fürchten, um alle Ansprüche umzufallen.

Und bleibt nach Abzug der Verfahrenskosten Geld übrig, so wird zunächst die Bank bedient, weil sie über Vorpfandrechte verfügt. Sie trägt laut Masseverwalter mit etwa 90 Prozent der Verbindlichkeiten auch die größte Last des Konkurses.

Die Ansprüche können jedenfalls bis 25. Dezember angemeldet werden, die Tagsatzung am Landesgericht Krems ist für 10. Jänner 2018 anberaumt.