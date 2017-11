Eben erst wurde in Gmünd die 3,7 Millionen Euro teure und 4.400 m² große neue Zentralwerkstätte für die 17 Standorte von Leyrer+Graf fertiggestellt, schon kündigt CEO Stefan Graf die nächste Millionen-Investition des größten Betriebes im Waldviertel an: Der Bürotrakt am Firmensitz soll ab dem kommenden Jahr massiv erweitert werden!

Die wachsende Platznot für das bereits 150-köpfige Büroteam in Gmünd sei die Folge einer Entwicklung von Leyrer+ Graf gegen den Trend am Bausektor, sagt Graf auf NÖN-Nachfrage: „Wir müssen nicht, sondern wir dürfen investieren. Dabei wollen wir wie bei allen unseren Projekten lange und gut planen, und anschließend rasch bauen.“ Man befinde sich laut Stefan Graf noch im relativ frühen Stadium des Entwurfs, es sei noch einiges offen. „Wir möchten das bestehende Bürogebäude aber kompakt lassen, also nach oben hin aufstocken und unten etwas erweitern“, sagt er.

„Schlüssel zum Erfolg“ aus der Zentralwerkstatt für Firmenchef Stefan Graf. | Markus Lohninger

Kalkuliert wird auf jeden Fall wieder mit Kosten in siebenstelliger Höhe, das Projekt soll im kommenden Jahr gestartet und 2019 fertiggestellt werden.

Bereits jetzt fertiggestellt ist neben einem Ausbau in Schwechat die neue Zentralwerkstätte für den Betrieb, der mit derzeit 1.700 Mitarbeitern und über 280 Millionen Euro Umsatz eine der Top-Baufirmen Österreichs ist – und immer noch zu hundert Prozent im Privatbesitz der Familie Graf steht.

11,75 m hohe Lagertürme versorgen die Baustellen

Für 3,7 Mio. Euro entstanden in Gmünd für 30 Beschäftigte eine Kleinmaschinen- und Elektrowerkstätte für viele tausend motorbetriebene Kleingeräte, eine Pkw- & Nutzfahrzeug-Werkstatt als anerkannter VW-Betrieb mit acht Plätzen, eine Großwerkstatt mit Prüfstraße, sechs Montagegruben und Lkw-Bühne für alles über drei Tonnen, Waschhalle, Schlosserei und im Obergeschoß Büros für Mitarbeiter der Werkstatt. Als Draufgabe wurde die Bestandsfassade saniert.

Ergänzend wurde auf kleinster Fläche ein riesiges Ersatzteillager mit fünf, jeweils 11,75 m hohen Lagertürmen geschaffen. Aus diesen Türmen werden dank digitaler Logistik Bestellungen von der Schraube bis zum 1.000-Kilo-Teil zusammengestellt und abholbereit ausgeworfen – ein Novum in der Baubranche in Österreich, das auch mit Know-how der Heidenreichsteiner Firma MKE entwickelt wurde.

Ersatzteile werden dank Computer-Unterstützung vollautomatisch in 11,75 m hohe Türme eingelagert, bei Bedarf zusammengestellt – und unten (Hintergrund) abholbereit ausgeworfen. | Markus Lohninger

Man feiere, so Stefan Graf bei der Eröffnung und Segnung der Anlage am 22. November vor etlichen Mitarbeitern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft, die Entwicklung des Unternehmens. „Erfolg darf nie zum Ziel werden“, sagte er, Erfolg sei aber eine Folge-Erscheinung dessen, etwas richtig gemacht zu haben – und hat durch stetes Unternehmens-Wachstum auch den Bau des neuen Kompetenzzentrums mit mehr als doppelter Fläche quasi erzwungen.

Graf: „Wir haben immer in der Krise investiert, jetzt sind wir vorbereitet. Die neue Zentralwerkstätte ist eine Dokumentation unseres Glaubens an die Zukunft.“

Die Pkw- und Nutzfahrzeug-Werkstatt von Leyrer+Graf ist anerkannter VW-Betrieb. | Markus Lohninger

Sie sei zugleich die „Wirklichwerdung“ der Gedanken des Bereichsleiters für Maschinen und Fuhrpark Fritz Preiser und dessen Team, dankte der geschäftsführende Gesellschafter allen Beteiligten. Dazu Preiser: Er habe all jene, die dort auch arbeiten müssen, mit ihren langjährigen Erfahrungen in das Projekt eingebunden – diese hätten dann während des Umbaus bei zugleich aufrecht zu erhaltendem Betrieb eine „logistische Meisterleistung“ vollbracht.

Der Geschäftsführung dankte er für den „unternehmerischen Weitblick“ mit einem symbolischen „Schlüssel zum Erfolg“.

Appell auch an Politik, in Region zu investieren

CEO Stefan Graf nutzte indes die Dichte an anwesenden Politikern, um eine bereits in seinem viel beachteten NÖN-Interview vom Februar 2016 gestellte Forderung zu erneuern: „Wir als Unternehmer haben in die Region investiert – wir freuen uns auf Investitionen auch aus der Politik in die Region. Mehr in die Infrastruktur und weniger in die Regulierung zu investieren wäre angebracht…“