Seit 19 Jahren gibt Conrad Seidl seinen „Bierguide“ heraus, der jährlich am „Bierfest“ in Linz präsentiert wird. Zwei Lokale aus dem Bezirk „verteidigten“ dabei ihre vier Krügerl als zweithöchste Bewertung aus dem Vorjahr: Das „Brauhotel“ in Weitra und das „Hopferl“ in Gmünd.

Das „Hopferl“ wird unter anderem aufgrund seiner monatlichen Bierpräsentationen mit Live-Musik hervorgehoben, genauso für die hauseigene Brauanlage, die für das jährliche „Seppnfest“ aktiviert wird.

Florian Hag, Gisela Wallner (v.l.) und Aydin Özdemir (r.) nahmen von Conrad Seidl die Auszeichnung für das „Hopferl“ entgegen. | privat

Gleich vier bierige Highlights präsentiert das Brauhotel Weitra heuer, das Pfefferminzbier bis Ende Mai, Himbeerbier (Juli/August), Honigbier (September/ Oktober) und ab November den Schwarzen Bock.

Prokuristin Viktoria Magenschab ist stolz auf die vier Krügerl von Conrad Seidl: „Die Auszeichnung zeichnet uns wieder als kompetentes, innovatives Bierlokal aus.“ Am 8. Juni ist die Kunst des Brauens hautnah zu erleben: Beim Schaubrauen kann dem Braumeister bei den einzelnen Arbeitsschritten des Brauprozesses über die Schulter geblickt werden (8 bis18 Uhr).

Kamen für die „Pipeline“ zur Bierguide-Präsentation von „Bierpapst“ Conrad Seidl: Restaurantleiterin Birgit Gawrys und Serviceleiterin Sarah Flöck. | privat

Mit drei Krügerl sind die Avia-„Pipeline“ in Gmünd, das Gasthaus Hentsch in Weitra und das „Carrousel“ in Kirchberg vertreten. Ebenfalls mit drei Krügerl im Guide steht die „Bierkanzlei“ in Bad Großpertholz. Seidl lobt diese als „erweitertes Wohnzimmer für die örtliche Bevölkerung, es gibt sogar eine sehr gnädige Wirtshauskatze, die mit den Gästen spielt (oder umgekehrt).“

Neu dabei ist das „Remember Great Moments-Pub“ in Heidenreichstein mit zwei Krügerl. Seidl erinnert die Deko an „große Momente der Filmgeschichte“, unter anderem mit gemütlicher Pubatmosphäre, Livemusik und saisonalen Bierwochen.