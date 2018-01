Ein Gebäude in guter Zentrumsnähe, für das selbst um den symbolischen Euro kein Käufer gefunden werden kann. Sowas gibt es in Litschau, wo die Stadtgemeinde inzwischen bereits den wiederholten Anlauf startete, die Liegenschaft „Schläger Straße 8“ an den Käufer zu bringen.

Schon seit etwas mehr als einem Jahr ist die Gemeinde nun auf der Suche für einen Abnehmer für die aus drei Parzellen bestehende Liegenschaft, die insgesamt rund 550m 2 groß ist. Kernstück der Liegenschaft ist ein rund 100 Jahre altes, zweigeschoßiges ehemaliges Arbeiterzinshaus mit ausgebautem Dachgeschoß, in dem bis zu sechs Parteien untergebracht waren.

Entgegen anderslautenden Gerüchten dürften sich im Keller des Gebäudes früher aber nicht die Turbinen des angrenzenden Elektrizitätswerkes der EVN, das in den 1920er-Jahren gebaut wurde, befunden haben. Fix ist hingegen, dass das Haus nun seit fünf Jahren unbewohnt ist – und für die Gemeinde für Instandhaltung und Versicherungen einiges an Kosten verursacht.

Nutzung als Wohnhaus ist vorstellbar

Es habe zwar immer wieder Interessenten gegeben, die im Gebäude Wohnungen oder auch Asylquartiere unterbringen wollten, berichten Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) und Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz bei einem Lokalaugenschein mit der NÖN.

Ein Interessent habe auch schon zugesagt, ein Angebot zu legen, das blieb aber dann aus. Vorstellbar wäre die weitere Nutzung für Wohnungen – dafür wäre aber ein kostenintensiver Umbau notwendig. Für die Stadtgemeinde selbst scheide diese Option aus, da man ohnehin über ausreichend Gemeindewohnungen verfüge.

Warum die Liegenschaft trotz attraktiver, zentrumsnaher Lage am Reißbach so schwer verkäuflich ist? „Vielleicht liegt es an der Parkplatz-Situation. Da müsste man sich etwas überlegen“, räumt Hirschmann ein, der dennoch hofft, dass sich bis zum Ende der Angebots-Abgabefrist am 2. März ein Interessent findet. Mindestangebotssumme gibt es übrigens keine.