Gar nicht glücklich ist die Litschauerin Ilse Buxbaum mit dem, was sich vorige Woche im Uferbereich des Herrensees abgespielt hat: Im Zuge des Abrisses von Bootsverleih und Hafenbar (die NÖN berichtete) wurden im betroffenen Areal neun Bäume gefällt, der Uferbereich bis zum „blauen Haus“ ist seither komplett holzfrei.

„Alle regen sich auf, keiner will den Mund aufmachen. Aber man kann doch nicht dauernd alle entmündigen und über alle drüberfahren“, beklagt sich Buxbaum, die schon das Umschneiden der Linden am Stadtplatz im Jahr 2013 verärgert hatte, gegenüber der NÖN. Es stört sie auch, dass die Motorsägen unangekündigt angeworfen wurden.

Das Areal noch am 3. Februar. | M. Lohninger

Dem idyllischen Areal sei das Gesicht genommen worden, sagt die Litschauerin. Besonders ein großer Ahornbaum hinter der Hafenbar habe im Herbst im roten Laubkleid die Herzen der Menschen erwärmt – und sei auch beliebtes Fotomotiv gewesen. Buxbaum: „Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich daran gekettet.“

Am Gemeindeamt und Bauhof habe sich bei ihrer Anfrage nach dem Grund für die Aktion niemand zuständig gefühlt. Auf NÖN-Nachfrage beteuert Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP), dass es von einzelnen Anrainern auch Lob für die Aktion gegeben habe. Anders als einige andere der umgeschnittenen Bäume sei der Ahorn noch gesund gewesen, „er hat auch mir sehr gut gefallen“.

Areal wird neu gestaltet, Gefälle wird abgeflacht

Er begründet den Schritt aber mit einer anstehenden Umgestaltung des Areals im Zuge des Neubaus von Bootsvermietung und Hafenbar, der wie berichtet bis zum 1. Mai in Holz-Glas-Konstruktion abgeschlossen sein soll. „Das Gefälle, in dem der Ahorn genau in der Mitte stand, soll abgeflacht werden, damit nicht mehr so starke Regenwasser-Ströme herunterkommen“, sagt Hirschmann: „Wir werden den Platz neu und schön gestalten, auch mit neuen Sträuchern, Rasen oder einem Blumenbeet – dazu werde ich Frau Buxbaum gerne einladen.“

Entlang des Ufers kündigt er die Pflanzung schöner Bäume, „die ins Bild passen“, an.

Geplant ist im Zuge der Umgestaltung heuer auch die Verbesserung des barrierefreien Zuganges, für kommendes Jahr wird auch die Erweiterung der öffentlichen Toiletten in dem Bereich um ein barrierefreies WC angedacht.