Die Baufirma Kuben mit derzeit 35 Beschäftigen in Litschau meldete am Landesgericht Krems ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an.

Geschäftsführer Johannes Kuben beteuert gegenüber der NÖN, dass der Betrieb normal weiterlaufe. Man habe das Verfahren aber wegen dem Schadenersatz-Fall eines Kunden – bei dem die Baufirma derzeit gegen ein negatives Ersturteil beruft und sich auch auf der sicheren Seite sieht – beantragen müssen. Der Streitwert in Höhe von 440.000 Euro müsse als potenzielle Forderung in der Bilanz für das zu Ende gehende Geschäftsjahr aufscheinen, ein Abschluss sei dadurch nicht möglich gewesen.

