Litschauer Fasching ging erfolgreich über die Runden .

Beim lustigen Treiben in den Litschauer Geschäften und beim Umzug präsentierten sich viele Faschingsnarren, Gruppen und Faschingswagen rund um den Stadtplatz. Vom Affenzirkus, Toy Story, der Hörmanser Geburtenstation bis hin zum Sherwood Forest waren viele tolle Kostüme und Masken mit dabei. Ein bunter und heiterer Fixpunkt in der Faschingszeit der erfolgreich zum Erhalt dieser Litschauer Tradition beiträgt. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der der Gmünder NÖN!