Am 14. Und 15. fetzte die Party beim Oktoberfest in Litschau. Ausgelassene Partygäste in Dirndl und Lederhosen ließe es auf der Leopoldsdorfer Wiese wieder krachen und feierten bis zum Morgengrauen.

Für Show und Partystimmung vom Feinsten im prall gefülltem Zelt sorgten an beiden Tagen die „Joe Williams Band“. Im Discozelt Raiffeisen Club VIP-Rations mit Liveband „7 Promilie“ und an den Turntables "THREE and a half DEEJAY".

Ein ganz besonderes Highlight war der Auftritt der Reingerser Musikanten „Ferdi und seine Ameisen“ die als Vorgruppe das Partyzelt in Stimmung brachten ! Wieder ein absolutes Highlight Wochenende in Leopoldsdorf bei Litschau.