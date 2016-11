Vor 25 Jahren wurden Frauen den Männern im Polizeidienst gleichgestellt. Zu den ersten „richtigen“ Polizistinnen, die sich vor einem Vierteljahrhundert in das Abenteuer „Polizeidienst“ stürzten, zählt die Litschauerin Silvia Schrenk. Mit elf weiteren Frauen absolvierte sie 1991 den ersten Ausbildungskurs in der Wiener Marokkanerkaserne. Jetzt wurde sie für 25 Jahre Polizeidienst geehrt.

Bevor sie die Ausbildung zur Polizistin startete, arbeitete Silvia Schrenk (47) als Verkäuferin im damaligen Konsum in Litschau. „Noch bevor diese Supermarktkette in Konkurs gegangen ist, wollte ich schon etwas anderes machen. Also bin ich zum AMS in Gmünd gegangen“, so Schrenk. Dort sei sie auf eine kleine Anzeige mit dem Hinweis, dass die Wiener Polizei Frauen suche, gestoßen, erzählt Schrenk über ihre Entscheidung, Polizistin zu werden.

„Heute macht es Spaß, wenn man am Schießstand besser ist als so mancher Mann. Natürlich gibt es da ein Konkurrenzdenken.“

Silvia Schrenk

Nachdem sie sich beworben hatte und nach einem Informationsgespräch, das bei ihr zu Hause stattfand, folgte die Aufnahmeprüfung. „Zwei Monate später begann ich mit der Ausbildung. Wir waren insgesamt 37 Personen in der Klasse, davon zwölf Frauen. Ausgemustert wurden sieben Frauen“, betont Schrenk.

In den erste drei Ausbildungsmonaten hatten die Frauen keine Uniformen. Sie trugen in der Polizeischule einen Polizei-Jogginganzug. Die Uniform für Damen wurde erst in der Modeschule in Hetzendorf entworfen.

Ihren ersten Dienst als Polizeibeamtin trat sie dann in Mariahilf an. Dort arbeitete sie bis zur Geburt ihrer Tochter Natalie im Jahr 2004. Während ihrer beruflichen Laufbahn in Wien hat Schrenk die Matura am Bundesrealgymnasium am Henriettenplatz nachgeholt. Danach absolvierte sie die Verwaltungsakademie des Bundes und war im Verwaltungsdienst von 2003 bis 2004 tätig. „Danach zog ich wieder die Uniform an und versah Streifendienst in Mariahilf“, erinnert sich Schrenk. Nach der Karenzzeit wechselte sie 2006 zur Grenzpolizei in Mitterretzbach und kam 2009 nach Waidhofen an der Thaya. Seit 2012 ist sie in ihrem Heimatort Litschau als Polizeibeamtin tätig.

Gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau

In diesen 25 Jahren hätte es keinerlei Probleme mit den männlichen Kollegen gegeben. „Bei der Ausbildung wurden wir als geschlechterlos bezeichnet und auch so behandelt. Da gab es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Das ist auch heute so. Wir sind gleichgestellt, haben das gleiche Dienstschema und auch das gleiche Gehalt“, so Schrenk.

Dass Frauen bei Einsätzen, bei denen auch Kraft gefragt ist, etwas ins Hintertreffen geraten, kann die engagierte Polizeibeamtin nicht bestätigen: „Die fehlende Kraft machen wir verbal mit Einfühlungsvermögen und Psychologie meist wett.“

Nach besonders fordernden Einsätzen bräuchten, so Schrenk, auch Männer Unterstützung. „Die bekommt man aber von den Kollegen. Man muss reden, damit man die Ereignisse verarbeiten kann. Die Kollegen sind da eine besondere Stütze. Ohne sie würde man alles mit nach Hause nehmen“, ist Schrenk überzeugt. Dieses positive Miteinander hätte sie schon bei ihrem ersten Einsatz mit einem Todesopfer in Wien erfahren. „Da wurde eine Frau von einem Bus angefahren. Sie starb noch an der Unfallstelle. Diese extremen Bilder habe ich lange nicht aus mir raus gebracht. Damals gab es Kollegen, die auf mich geschaut haben.“

Auch bei Dienstsport ihren „Mann“ gestanden

Der Umgang mit der Waffe war anfangs mit großer Ehrfurcht verbunden. „Heute macht es durchaus Spaß, wenn man am Schießstand besser ist als so mancher Mann. Da gibt es natürlich ein Konkurrenzdenken“, meint Schrenk, die auch in Sachen Dienstsport ihren „Mann“ gestanden hat und heute noch steht. „Wir Frauen mussten genauso von der Prater

allee nach Kaisermühlen laufen oder vom Dreimeter-Brett springen“, betont die Polizeibeamtin, die mit dem Tragen der Uniform auch kein Problem hat. „Ich weiß immer, was ich in der Arbeit anziehen werde.“

Nach 25 Jahren ist der Beruf der Polizeibeamtin nach wie vor ihr Traumberuf. „Der Job ist sicher, man kommt mit vielen Menschen zusammen und weiß nie, was einen während des Dienstes erwartet. Auch verdient man als Frau nicht schlecht, noch dazu, wenn man einmal als Verkäuferin gearbeitet hat.“