Rascher als gedacht wurde der neuerliche „Plakatständer-Streit“ in Litschau am 16. November geschlichtet: Ein von der Stadtgemeinde mit dem Fall betrauter Sachverständiger gab dem Protest von Günter Witzmann, der mit Silvia Siegmund am oberen Stadtplatz die „Litschauer Vitrine“ betreibt, gegen einen davor platzierten Plakatständer mit Wahlwerbung für FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer Recht.

Der Grund dafür ist ein verkehrstechnischer: Die Einsicht in die Kreuzung ist durch die Plakate nicht ausreichend gegeben. Genauso müsse, wie der Experte festhielt, ein mittlerweile hinter dem Hofer-Plakat auf der Blumeninsel platzierter Plakatständer für Alexander Van der Bellen entfernt werden. Auch ein zweiter, unweit davon knapp neben einer Bordsteinkante platzierter, Hofer-Plakatständer müsse verschwinden, ordnete der Sachverständige an.

Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz informierte Witzmann und den BBL-Gemeinderat und früheren FPÖ-Bezirkschef Roland Edinger, der für das Aufstellen des Hofer-Plakats verantwortlich ist, umgehend über diese Entscheidung. Beide haben zugesagt, die Plakate bis Freitag zu entfernen – was zumindest bei den Tafeln vor der Vitrine auch geschah.

Waltenberger: „Misst mit zweierlei Maß“

Ein Ende der Scharmützelchen bedeutet das freilich nicht. FPÖ-Urgestein Eduard Waltenberger, der im Winter 2013 der Partei den Rücken gekehrt hatte und mit Edinger die Bürgerliste aufgebaut hatte, attackiert Witzmann. „Wegen des Van-der-Bellen-Plakats an der Rückseite regt er sich nicht auf? Mit welchem Maß an Moral misst er hier? Und wer zahlt den Sachverständigen“, sagt Waltenberger: „Ein Plakatständer stört Witzmanns Geschäftsbetrieb nicht, eher sind es seine Verhaltensweisen.“

Selbst ein Messen mit zweierlei Maß würde Edinger & Co nichts angehen, kontert Witzmann. Es gehe die Bürgerliste auch überhaupt nichts an, wie er sein Geschäft führe. Aber, so Witzmann: „Ich wollte weder ein Hofer-, noch ein Van-der-Bellen-Plakat vor meinem Geschäft. Doch Edinger hat mir das Plakat aus Bosheit hingestellt, die Grünen haben zumindest ausdrücklich gefragt.“

Die von ausgetretenen FPÖ-Mandataren gebildete BBL fasste vor der Präsidentenwahl den einstimmigen Beschluss, diesmal die FPÖ zu unterstützen.