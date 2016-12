Neues Wohngebiet entsteht in Litschau: Ergänzend zu bestehenden Bauplätzen „Am Steinberg“ im Nordwesten der Stadt werden am gegenüberliegenden Ostende in Richtung Schandachen ab sofort 14 neue Baugründe angeboten.

Die Baugründe befinden sich in attraktiver Lage unweit von Stadtplatz, Schulen und Kinderbetreuungs-Einrichtungen. Geplant ist die Schaffung einer neuen Verbindungsstraße für die Pulverturmstraße, die in Richtung der Schandacher Straße (L 8165) mit Einmündungen in den Föhren-, Lärchen- und Tannenweg verlängert werden soll.

"Es kommen laufend Nachfragen"

Die Ansiedelung junger Familien in der Stadt Litschau sei ihm ein Anliegen, sagt Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP): „Darum ist es notwendig, neben den durchaus schönen Wohnanlagen der Stadtgemeinde und der Siedlungsgenossenschaften entsprechende Baugründe anzubieten.“ Der Kaufpreis liegt bei 18,17 Euro pro m 2 , nähere Infos werden am Stadtamt erteilt.

Die Verbindungsstraße soll im kommenden Jahr als Ganzes mit allen Anschlüssen und auch Breitband der A1 angelegt werden. Es komme laufend Nachfrage nach Bauplätzen in Litschau, macht sich Stadtamts-Direktor Jürgen Uitz keine Sorgen um ausreichend Interesse.

Neuer Wohnraum könnte auch in der Schläger Straße 8, unweit der Einmündung in den Litschauer Stadtplatz, entstehen: Die Stadtgemeinde bringt die Liegenschaft inklusive baufälligem Hauptgebäude, Garage und in Richtung des Stadtplatzes angeschlossenen Garten-Grundstücken ohne Mindestpreis zum Verkauf. Das über hundert Jahre alte Haus ist seit einigen Jahren unbewohnt – Kaufangebote werden bis 3. März (12 Uhr) am Stadtamt angenommen.